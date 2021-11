Korvpalliklubi Viimsi tõi treeningtööd hindama ja arendama kogenud sloveeni

Kogenud sloveen, nii Sloveenia noorte- ja rahvusmeeskonnaga kui ka tippklubiga Ljubljana Olimpia töötanud Luka Bassin on Viimsis kaks nädalat, et selle aja jooksul jälgida ja anda soovitusi klubi treeningtöös ning ka ise Viimsi treeninguid juhendada.

Samuti annab Bassin Eesti treeneritele kaks avatud koolitust, millest üks toimus 24. novembril ning teine kolmapäeval, 1. detsembril.

"Lisaks headele kolleegidele on mul siin suurepärased sõbrad ning ma olen siin oldud aega, lisaks töötamisele, alati nautinud. Mulle meeldib jagada oma teadmisi ja õppida ning Viimsis saan teha mõlemat. Siin oldud aastatega näen tohutut arengut treeningtöös ja Viimsi positsioon liigatabelis ning suur noormängijate arv näitab, et siin ollakse õigel teel," sõnas Bassin, kes on Viimsis neljandat korda.

"Meil on üks Eesti suuremaid ja võib hinnata, et edukamaid noortesüsteeme, mille tipp KK Viimsi/Sportland mängib sellest hooajast Eesti-Läti korvpalliliigas. Nii nagu see tippmeeskond on eelkõige noortesüsteemi tööriist, pakkumaks Viimsi ja Eesti mängijatele arengu- ja karjäärivõimalusi, siis sama ideed kannab ka Luka kutsumine meid nõustama," kommenteeris Bassini Viimsisse kutsunud klubi tegevjuht Tanel Einaste. "Meil on hea meel, et Luka on võtnud vastu kutse tulla Viimsisse oma kogemusi jagama. Tulles üdini sportlikust Sloveeniast, omades kogemusi Sloveenia koondiste ning suurklubis Olimpia süsteemist, on Lukal palju, mida meiega jagada. Kuigi hetkel on koostöö projektipõhine, siis eks näeb, kuhu see koostöö välja viib."

"Luka külastus on kasuks kogu Viimsi organisatsioonile. Treenerid saavad kindlasti uusi ideid, kuidas edaspidi tööd efektiivsemalt ja läbimõeldumalt teha," hindas Viimsi noortekorvpalli juht Kaarel Traumann. "Mängijad omakorda näevad, et korvpalli põhitõed ja nõudmised on igal pool samad ja saavad ühe huvitava kogemuse võrra rikkamaks."

Korvpalliklubi Viimsi on Sloveenia korvpalliga koostööd teinud juba mitmel varasemal aastal, kui klubi treenerid on käinud koolitusreisil Ljubljanas sealsete klubide ja korvpalliliidu juures. Samuti viibib Luka Bassin Viimsis juba neljandat aastat, olles varasemalt juhendanud klubi treeninglaagreid ja talendiprogrammi.