Taliuniversiaad jääb pandeemia tõttu ära

Rahvusvaheline üliõpilasspordi liit (FISU) ja Luzerni korralduskomitee teatasid, et seoses viiruse uue tüve – omikroni – avastamisega kehtestati ka Šveitsis rahvusvahelistele lendudele piirangud ning juba on Šveitsis ühel inimesel ka omikroni-tüvi diagnoositud. Seetõttu otsustasid FISU ja korralduskomitee, et praegustes tingimustes pole võimalik maailma suurimat üliõpilasspordivõistlust läbi viia.

"Võttes arvesse nii Šveitsis kui üle kogu maailma kehtestatud reisipiiranguid polnud meil muud võimalust kui taliuniversiaad ära jätta," ütles FISU president Leonz Eder. "See otsus sündis raske südamega. Mitmed Šveitsi kolleegid olid pikalt vaeva näinud, aga kahjuks pole võimalik võistlust läbi viia."

Algselt pidi taliuniversiaad Luzernis toimuma üldse tänavuse aasta alguses, aga lükati koroonaviiruse tõttu detsembrisse. Kuna järgmine taliuniversiaad on kavas 2023. aastal Lake Placidis, pole Luzerni võistlust võimalik rohkem edasi lükata.

Eesti olnuks Luzernis esindatud viiel spordialal, seejuures esimest korda pidi Eesti universiaadil osalema jäähokis.

Järgmine suveuniversiaad peaks toimuma tuleva aasta suvel 26. juunist kuni 7. juulini Chengdus Hiinas.