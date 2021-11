Terviseradade juht võitis üleeuroopalisel auhinnakonkursil esikoha

Enam kui viis aastat on Lõoke juhtinud üle-eestilist võrgustikku SA Eesti Terviserajad, kuhu kuulub 122 terviserada, ning populariseerinud liikumist ja sportlikku eluviisi. Lisaks on Lõoke arendanud välja 130 hoones paikneva siseterviseradade võrgustiku.

Lõokese enda sõnul on auhinnavõit talle meeldivaks üllatuseks. "See on tunnustus minu perele, sest nemad on mulle toeks 24/7, kogu terviseradade meeskonnale üle Eesti ja partneritele, kelleta nii võimsalt radasid arendada poleks võimalik," sõnas ta. "Nii võidetud auhind, aga ka pidev terviseradade kasutajate arvu kasv näitavad, et oleme koos meeskonnaga ajamas õigest asja – meil on väga suured eesmärgid ja unistused, kuidas liikumine eestlaste elustiili osaks muuta ja ma olen kindel, et suudame need ellu viia," lisas Lõoke.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul kinnitab Lõokese tunnustamine, et Eesti paistab kehalise aktiivsuse tõstmise lahenduste ja nende eestvedajate poolest Euroopas silma. "Kehalise aktiivsuse uuringute tulemusena liigub valdav enamik eestimaalastest just välitingimustes ehk liikumisradadel ning Alo SA Eesti Terviserajad juhatajana on koostöös kohalike omavalitsustega teinud silmapaistvat tööd, et tingimused liikumiseks oleks Eestis maailmatasemel. Kindlasti andis kõrge auhinna võitmisele kaasa Alo hea suhtlemisoskus, energilisus ja koostöövõime, mis on liikumisharrastuse valdkonna edendamisel vägagi olulised," ütles Lusmägi.

Euroopa Komisjoni #BeActive auhinnakonkursiga tunnustatakse kohaliku tasandi spordi eestvedajaid ning silmapaistvamaid spordialaseid ettevõtmisi hariduse ja töökohaspordi vallas. Auhinnad antakse välja kolmes kategoorias: #BeActive Local Hero, #BeActive Education Award ja #BeActive Workplace Award. Kõigi riikide esitatud kandidaatide seast valis Euroopa Komisjoni ekspertkomisjon üheksa parimat – igas kategoorias kolm.

Ka varasemalt on Eestist esitatud projektidel läinud konkursil edukalt: 2015. aastal pälvis oma kategoorias teise koha heategevuslik laste Teatejooks, 2016. aastal nimetati parimaks töökohaspordialaseks tegevuseks Eesti Energia siseterviserada ning 2018. aastal jõudis töökohaspordi kategoorias Euroopa kolme parima hulka Rimi Eesti. 2019. aastal pälvis Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor "Liikuma kutsuv kool" #BeActive Education kategoorias esikoha, kolme parema hulka #BeActive Local Hero kategoorias pääses aga Narvas elav vabatahtlik liikumisharrastuse edendaja Vladimir Všivtsev.

Eesti kandidaadid #BeActive konkursile esitavad Eesti Olümpiakomitee, kultuuriministeerium ja Ühendus Sport Kõigile.