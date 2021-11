Lionel Messi valiti seitsmendat korda aasta parimaks jalgpalluriks

Lionel Messi võitis seitsmendat korda Ballon d'Or'i ehk aasta parima jalgpalluri auhinna. Messi on varasemalt auhinna võitnud aastatel 2009-2012, 2015 ja 2019.

Teise koha sai Müncheni Bayerni ründaja Robert Lewandowski ning kolmanda koha pälvis Jorginho, kes võitis eelmisel hooajal Londoni Chelsea'iga Meistrite liiga ja suvel Itaalia koondisega Euroopa meistrivõistlused.

