Severstal tõusis KHL-i läänekonverentsis kolmandale kohale

Tšerepovetsi Severstal läks kohtumist Peterburi SKA vastu avaperioodil juhtima, kui värava viskas slovakk Adam Liška. Teisel perioodil suurendas Severstali eduseisu Ilja Hohlov.

Kolmandal perioodil tegi skoori Peterburi SKA, kui värava viskas Nikita Gusev. Minut enne kohtumise lõppu vormistas lõppseisu Andrei Aleksejev ning Severstal võitis kohtumise 3:1.

Vigastusest taastuv Robert Rooba kohtumises kaasa ei teinud.

Severstal teenis neljanda järjestikkuse võidu ja tõusis KHL-i läänekonverentsis kolmandale kohale. Läänekonverentsis esikohal olevast Helsingi Jokerist on Severstal kahe punkti kaugusel, teisel kohal oleva Moskva CSKA-ga on Severstal kogunud sama palju punkte (46), kuid Severstalil on üks mäng vähem mängitud.