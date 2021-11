Artti Aigro tegi Ruka etapil elu teise tulemuse

Aigro hüppas 131 ja 133 meetrit ning teenis 268,0 punkti. See tõi 18. koha ja viimati oli eestlane kõrgemal kohal täpselt aasta eest samuti Rukal, kui lõpetas 14. positsioonil.

"Pärast ebaõnnestunud reedest kvalifikatsiooni on hea meel, et punktid on käes," lausus Aigro.

"Mentaalselt oli reedene päev väga raske ja tänanegi päev algas raskelt. Kvalifikatsiooni hüppega ei saa rahule jääda. Õnneks suutsin end koguda ja põhivõistlusel oma hüpped ära teha."

Oma esimese MK-etapivõidu saanud Lanišek hüppas 147 ja 135 meetrit ning teenis 311,9 punkti. Teiseks tuli sakslane Karl Geiger (310,3 punkti) ja kolmandaks samuti sakslane Markus Eisenbichler (305,2).

Kaheksa hulka jõudsid ka norralane Marius Lindvik (297,5), sloveenid Cene Prevc (296,8) ja Peter Prevc (288,2) ning austerlased Stefan Kraft (284,0) ja Manuel Fettner (281,8).

Nelja etapi järel juhib MK-sarja 305 punktiga Geiger, järgnevad Lanišek 252 ja Eisenbichler 192 punktiga.

Järgmine etapp peetakse järgmisel nädalalõpul Poolas Wislas.