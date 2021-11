Zahovaiko lahkumisest: päris tugevalt jääb kripeldama

Viimased viis aastat Paide Linnameeskonda juhendanud Vjatšeslav Zahovaiko sai sarnaselt avalikkusega äsja teada, et järgmisel hooajal ta enam meeskonna peatreenerina ei tegutse. Ta sõnas, et seetõttu oli meeskonda kohtumiseks Tallinna FC Floraga raske ette valmistada.

Flora võitis pühapäeval peetud kohtumise kindlalt 3:0. "Ma ei näe mingit mõtet mängust rääkida. Võistkonda oli raske ette valmistada, häälestada. Olen tänulik meestele, et üldse välja tuldi. Florale palju õnne!" lausus Zahovaiko intervjuus ERR-ile.

Miks Zahovaiko ei jätka? "See küsimus ei ole mulle," vastas lahkuv juhendjaa. "Mulle tuli see ka ootamatu hoobina. Võtsin selle vastu. Vaatame, mis hakkab edasi saama. Kõigile palju õnne ja edu!"

Kuigi kolmas koht oli Paide hooaja miinimumeesmärk, siis tegelikult sooviti enamat. "Päris tugevalt jääb kripeldama see asjaolu ja teadmine, et ei saa järgmisel aastal jätkata," lausus Zahovaiko.

Erinevalt senisest plaanis Zahovaiko keskenduda üksnes põhivõistkonna juhendamisele. Seni pidi ta tegelema ka duubliga. "Need kaks viimast hooaega on olnud ülikeerulised, ülirasked. Mängida kahe kalendriga ja juhtida suurt võistkonda on äärmiselt raske väljakutse," lausus ta.

"Mõni kuu tagasi leppisime kokku, et duubel läheb täiesti eraldiseisvaks organisatsiooniks ja mul olid juba plaanid suured, et lõpuks ometi saab tööd teha ühe võistkonnaga ja ainult ühe eesmärgi nimel. Ehk teisisõnu - häälestasin iseennast kõige kirkamaks medaliks. Kahjuks jääb see kättesaamatuks."

Flora peatreener Jürgen Henn sõnas 3:0 võidu kohta järgnevat: "Kui tervikpilti vaadata, siis väga kindel, keskendunud, väga vähe eksimusi. Hea, distsiplineeritud, tervikuna tugev mäng. Pisiasjade kallal saab alati siit-sealt võtta."

Ees ootavad otsustavad tiitlilahingud liider Tallinna FCI Levadiaga. "Meil ei ole midagi kaotada, saame minna rahuliku südamega ja ei pea tundma pinget," ütles Henn. "Saame mängida oma mängu ja keskenduda oma asjadele. Vaatame, kas õnnestub ja kui õnnestub, siis on hästi."

Kapten Konstantin Vassiljev täiendas: "Tänane eesmärk on täidetud. Ees ootavad väga põnevad lahingud Levadiaga, kus - kui oleme mehed -, siis otsustame ära!"