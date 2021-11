TÄNA OTSEBLOGI | Korvpallikoondis jätkab MM-valiksarja Iisraeli vastu

Eesti alustas uut valiksarja neljapäeval, kui Nürnbergis oldi 69:66 üle Saksamaast. Pingelise mängulõpu enda kasuks kallutanud Eesti tabas kaugviskeid 58-protsendiselt, ent tegi ka 20 pallikaotust.

"Me ei saa võita teist mängu järjest niimoodi, et teeme 20 pallikaotust. Vaatame oma asjad rünnakul üle ja siis on selgem pilt, mida tahame teha ja millega Saksamaal eksisime. Kindlasti peame olema ka kaitses tublid," rääkis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala intervjuus ERR-ile.

Eesti ja Iisraeli korvpalli valikmängule lubatakse erandkorras pisut üle kolme tuhande pealtvaataja. "Meile on alati olnud rahvas ja kodusaalis mängimine tähtis. Ma arvan, et see annab palju juurde. Loodan, et see arv, mida lubatakse, tuleb ka ilusti täis," sõnas Siim-Sander Vene.

Iisrael reisis Eestisse peamiselt koduliiga mängijatega, kuigi viimatised lisandujad, Roman Sorkin ja John DiBartolomeo, esindavad Tel Avivi Maccabit regulaarselt Euroliigas. Meeskonna ehk nimekaim mängija on NBA-s 35 korral platsil käinud mängujuht Gal Mekel, kes praegu teenib leiba Hispaania kõrgliigas Andorra klubis. Iisraeli neljapäevases 69:61 võidumängus Poola üle kogus Prantsusmaal Levallois' palliv Tomer Ginat 11 punkti ja 11 lauapalli.