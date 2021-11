Kindlalt jätkav Tartu Bigbank ei andnud Leedu esiklubile mingit võimalust

Võitjate edukaim oli rünnakul 16 punktiga (+13) Martti Juhkami, Valentin Kordas panustas 14 punkti (+5) ja Mart Naaber kümme silma (+7). Gargždai edukaim oli 12 punktiga (+4) Artur Vincelovic, vahendab volley.ee.

Tartu meeskonna statistilised näitajad peegeldavad kindlat üleolekut: vastuvõtt oli koguni 73%, rünnakuid lahendati 59-protsendiliselt, blokist saadi üks punkt, servil löödi seitse ässa ning vigu tehti pallingul 15. Leedu klubi vastuvõtt oli 64%, rünnak 50%, blokipunkte teeniti kaheksa ja servipunkte üks (12 viga).

Tartu meeskond on nüüd võitnud kõik kaheksa senipeetud kohtumist ja hoiab 24 punktiga kindlalt esikohta. Teisel kohal on 18 punktiga TalTech ja kolmas samuti 18 punktiga Tallinna Selver. Gargždai on üheksa punktiga neljas.

Liiga jätkub 4. ja 5. detsembril, mil Eesti klubidest on võistlustules Pärnu VK ja TalTech.