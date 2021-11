Võimas Phoenix Suns hakkab klubi rekordile järele jõudma

Hooajal 2006/2007 võitis Phoenix 17 kohtumist järjest. Pärast võitu New Yorgis on Phoenixil koos 15 võitu järjest. Kogu hooaja peale on neil 16 võitu ja kolm kaotust, mis annab läänekonverentsis Golden State Warriorsi (17-2) järel teise koha.

Devin Booker oli 32 punktiga Phoenixi parim, aga kahekohalise isikliku punktiskoorini jõudis veel kuus mängijat. Kaksikduubli said kirja Chris Paul (14 punkti ja kümme resultatiivset söötu) ja DeAndre Ayton (14 punkti ja 14 lauapalli).

"Võtame ühe mängu korraga. Me teame, et homme on meil raske vastane, kes meid ootab ja kes on hästi puhanud," kommenteeris Booker, kes peab koos kaaslastega järgmisena rinda pistma Brooklyn Netsiga.

"Peame säilitama samasuguse häälestatuse, mängima sellist korvpalli nagu me mängime, tegutsema hästi kaitses ja näitama end heast küljest, et töö saaks tehtud."

Phoenixit läänekonverentsis edestav Golden State Warriors võitis reedel kümnenda kodumängu järjest. Portland Trail Blazers alistati 118:103 (27:26, 31:18, 33:26, 27:33).

Leedu täht Domantas Sabonis viskas 23 punkti ja haaras 18 lauapalli ning Indiana Pacers alistas Toronto Raptorsi 114:97 (31:35, 35:22, 26:24, 22:16).

Tulemused: LA Clippers - Detroit 107:96, Charlotte - Minnesota 133:115, New York - Phoenix 97:118, Orlando - Chicago 88:123, Indiana - Toronto 114:97, Memphis - Atlanta 100:132, Oklahoma City - Washington 99:101, San Antonio - Boston 96:88, Denver - Milwaukee 109:120, Utah - New Orleans 97:98, Golden State - Portland 118:103, LA Lakers - Sacramento 137:141 la.