Karpenko siirdus Belgia asemel Hispaaniasse

"Esialgu oli plaan minna Belgia kontinentaaltiimi. Sealt saadeti leping, millele ka alla kirjutasin, kuid seejärel kadus meeskonna mänedžer ära. Hiljem öeldi juba, et kahjuks on klubis kohad täis," rääkis Karpenko ejl.ee vahendusel. "Hoomu tiim oli minust aga huvitatud ja kuna see oli minu "viimane rong", siis sõlmisin nendega lepingu."

Karpenko võistluskalendrisse kuuluvad Hispaania ja Portugali võistlused. "Otseselt ei oska öelda, mis tase seal on, aga juttude järgi pidi korralik olema. Kuna see saab olema minu jaoks täiesti uus kogemus, siis lähen sinna ilma ootusteta," jätkas Karpenko. "Praegu olen meeskonna suhtumisega väga rahul. Usun, et minult ootavad nad heal tasemel sõitmist ja enda parima poole näitamist."

Esimene klubiga kohtumine toimub jaanuari keskel. Võistlused algavad aga veebruarist.