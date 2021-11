Valgevene ujuja püstitas nädala jooksul teist korda maailmarekordi

Ilja Šimanovitš võitis 100 meetri rinnuliujumise ajaga 55,28 ning püstitas uue maailmarekordi. Nädal tagasi püstitas valgevenelane 100 meetri rinnuliujumises maalimarekordi ajaga 55,32, mis püsis kuni reedeni.

ISL-i etapil Eindhovenis osales ka Eesti ujuja Kregor Zirk. Reedel lõpetas Zirk 200 meetri liblikujumise viiendal kohal, ajaks 1.53,71. Võistluse võitis jaapanlane Teppei Morimoto, Zirk kaotas talle 2,44 sekundiga.

200 meetri vabaltujumises teenis Zirk ajaga 1.43,77 kuuenda koha. Võistluse võitis venelane Aleksandr Šegolev, kes edestas Zirki 2,05 sekundiga.

NEW WORLD RECORD!@ilyashymanovich from @energy_standard set a new World Record by posting an amazing time of 55.28 in the men's 100m breaststroke! What a legend!

Shymanovich previously held a world record of 55.32 in this race#watersports #Iswimleague #isl2021 pic.twitter.com/blMn1lkfWc