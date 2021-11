Turmann: ei olnud lihtsalt meie nädal

Kapten Liisa Turmanni naiskond jäi põhiturniiri viimases voorus 2:11 alla Venemaale. Nii kujunes saldoks üheksa kaotust. Eesti naiskond lõpetas A-divisjoni kümnenda kohaga, mis tähendab, et järgmiseks hooajaks kukuti astme võrra madalamale ehk B-divisjoni.

Põhiturniiri parim oli üheksast mängust kaheksa võitu kogunud Šotimaa.

Eesti naiskonna eesmärk oli A-divisjoni püsima jääda. Üheksast kaotusest hoolimata usub kapten Liisa Turmann ka pärast põhiturniiri lõppu, et kui asjad õnnestunuks, olnuks see eesmärk kindlasti saavutatav.

"Määravaks said ilmselt need mängud, kus me teadsime, et tegelikult oleme võimelised need võitma. Aga tulid paar viga ja paar eksimust sisse. Näiteks Itaalia, Tšehhi, Taani ja Türgi olid kõik meil võidetavad vastased," ütles Turmann.

"Mängus ei õnnestunud see, et ma ei ole väga kapteni rollis olnud ja mul tulevad mõndades otsustavates kohtades vead sisse. Ma ei suuda õigel hetkel ennast taktikaliselt ringi mõelda. Sealt jääb vajaka ja muidugi osad lihtsad visked on viimaste visetena mööda läinud või siis ka enne seda on lihtsates kohtades teiste mängijate poolt eksitud. Me oleme punkte liiga lihtsalt ära andnud ja vastasele kergeid kahepunktilisi kinkinud," rääkis Turmann.

"Ilmselt läksime esimestes voorudes liiga agressiivselt peale. Paar eelmist kohtumist õnnestusid nii. Sealt edasi läks natukene kehvasti ja enam ei õnnestunud nii hästi. See võttis meilt enesekindlust ära ja me ei sooritanud enam nii häid tulemusi, nagu me lootsime. Lihtsalt ei olnud meie nädal," tunnistas eestlaste kapten.

"Hetkel tundub kõige parem seis olevat Šotimaal. Kui me mängisime nendega Šveitsis turniiril, siis juba sealt jäi tunne, et nad on väga tugev võistkond. Nemad on kindlasti meie silmis ühed favoriidid ja Venemaa on ka kindlasti väga-väga tugev. Rootsi on alati tugev olnud," lõpetas Turmann.