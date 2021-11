Põlva Serviti jätkab euroteekonda Venemaa avarustes

Mullu lõppes mängudega Saratovi SGAU vastu Serviti ajalooline eduseeria, sest järgmises ringis ehk veerandfinaalis jäädi alla Ystads IF-ile. Veebruariski alustati Venemaa klubi vastu võõrsil 28:28 viigiga ning kodumängus alistati SGAU 28:23. Tänavu peetakse korduskohtumine järgmisel pühapäeval Mesikäpa hallis.

"Õnneks on meil värskelt meeles pikk reis läbi mitme ajavööndi, nii et selle võrra on lihtsam. Saabume küll hiljem kui veebruaris ja nii jääb taastumisaega vähemaks. Eesti aja järgi kella 12 ajal mängima hakata on ka harjumatu, aga pole mõtet liigselt muretseda asjade pärast, mis pole meie kontrolli all," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Meie koosseisus on paar puudujat, sest Kristjan Muuga haigestus ja Raiko Rudissaar sai Viljandiga mängus vigastada. Kõik terved mehed läbisid aga kenasti PCR-testi, nii et asume Piiteri suunas teele. Sealt lendame Saratovisse ja siis veel bussiga edasi," kirjeldas Musting reisiplaani.

SGAU alustas sel aastal eurosarja esimesest eelringist, kus peeti mõlemad kohtumised Balakovos ning alistati Austria klubi SG INSIGNIS Handball Westwien 29:27 ja 31:19. Järgmisena pidanuks saratovlased kohtuma Markus Viitkari tööandja Karjaa BK-46-ga, ent soomlased loobusid Venemaale sõidust ning SGAU sai edasi mänguta.

Saratovi meeskond loodi 2011. aastal riikliku põllumajandusülikooli juurde, siit ka nimi SGAU, ning aastast 2014 mängitakse Venemaa kõrgliigas. Kahel korral on karikavõistlustel võidetud pronksmedalid, liigas tehti mullu ajaloo edukaim hooaeg, kui lõpetati neljandana. Hetkel paiknetakse liigatabelis viiendal astmel.

"Vastasel on sama peatreener, aga käekiri tundub olevat veidi muutunud: mängitakse kiiremat ja kombinatsioonirohkemat käsipalli. Ka kolm-neli mängijat on vahetunud, üks uustulnukatest on nii mängust kui karistusvisetest palju skooriv mängujuht," vihjas Musting meistriliiga väravaküttide tabelis 63 tabamusega kolmandat kohta hoidvale Sergei Bolotinile.

"Venemaa koondises tänavu MM-il käinud väravavaht Stanislav Tretõnko on kahtlemata üks võtmetegijaid, aga materjali jagub Saratovil igale positsioonile ja tegu on profitiimiga. Päeva lõpuks sõltub rohkem siiski sellest, kuidas oma mängu käima saame," lausus viimastes kohtumistes Viljandi HC vastu võidu ja viigi saanud Serviti juhendaja.

Et Saratovis pole euromängude jaoks vajalikke tingimusi, toimub kohtumine 170 kilomeetri kaugusel asuva Balakovo linna spordikompleksis Forum. Mäng algab Eesti aja järgi kell 12 ning seda vilistavad Põhja-Makedoonia kohtunikud Viktor Nachevski ja Danielo Bozhinovski.

Samas eurosarjas jätkav HC Tallinn peab mõlemad kolmanda ringi mängud kodus. Järgmisel nädalavahetusel kohtutakse Rootsi tippklubiga Alingsas HK. "Saavutasime rootslastega kokkuleppe mängud Tallinnas pidada. Hea meel pakkuda pealinna rahvale võimalus näha käsipalli tippriigi tippvõistkonda," sõnas HC Tallinna eestvedaja Risto Lepp.