Maailma neljas reket käis operatsioonil

2019. aastal finaalturniiri võitnud Tsitsipas kaotas sel aastal avamatšis venelasele Andrei Rubljovile (ATP 5.) 4:6, 4:6 ning pidi järgmisena vastamisi minema norralase Casper Ruudiga (ATP 8.).

Korraldajad teatasid aga kohtumise eel, et kreeklane sai parema küünarnuki vigastuse ja ei tee turniiril enam kaasa. Tsitsipast asendas Cameron Norrie (ATP 12.).

"Asjad lähevad tihti esmalt raskemaks enne, kui nad saavad kergemaks minna. Iga võitlusega saame me võimaluse luua oma ainulaadset lugu," kirjutas Tsitsipas sotsiaalmeedias.

"Mõnel päeval on elus ainult unistused, lootused ja tulevikunägemused. Siiski on ka halvemaid päevi ja see on samuti okei. Olen keskendunud tervemale ja õnnelikumale tulevikule. Tänan kõiki fänne jätkuva toetuse ja julgustuse eest. Järgmine peatus on hooaja ettevalmistus Dubais ja siis juba Austraaliasse."