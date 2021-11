Flora suurepärane eurohooaeg jätkus võiduga Belgradi Partizani üle

Kohtumise ainus värav sündis esimese poolaja lõpus, kui Markus Poomi tsenderduse lõi peaga väravasse poolkaitsja Martin Miller.

"Palli saades võib kiita peatreenerit, kes karjus mulle "diagonaal!". Ma vaatasin, mis toimub paremal pool väljakut ja nägin Millerit liikumas kasti suunas," lausus Poom pressikonverentsil. "Võtsin otsuse, et üritan talle sööta ja läks kohale. Miller lahendas väga hästi ära."

Teisel poolajal Partizani ponnistused vilja ei kandnud ja Flora sai eurohooaja kõige väärtuslikuma võidu. Võõrsilmängu oli Flora Partizanile 0:2 kaotanud.

"Meeskondlikkus, võistlikkus, kirg. Mentaliteet, millega mängijad ükskõik mis vastase vastu mängida - see kokkuvõttes tõi tulemuse," selgitas peatreener Jürgen Henn võidu võtit.

See tähendab, et enne viimast vooru on teisel kohal asuval Partizanil seitse ja Floral viis punkti. Floral seisab ees veel võõrsilmäng Gentiga ja Partizan kohtub kodus Famagusta Anorthosisega.

"Selleks ajaks on liiga läbi, jääb kolm päeva puhata ja valmistume selleks nii hästi kui suudame," lausus Henn alagrupi viimase mängu kohta. "Läheme seal endast kõike andma."