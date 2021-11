Raskelt kukkunud Cavendish pääses haiglast koju

Pühapäeval Gentis toimunud trekisõiduvõistlusel kukkunud ja viga saanud briti rattur Mark Cavendish on saanud haiglast välja ja jõudnud tagasi kodumaale.

Intsident juhtus madisonis, kus kõigepealt libises arvatavasti pisut märjal rajal kaasvõistleja Gerben Thijssen, tema järel kihutanud Kenny DeKetele muutis järsult suunda ja taanlane Lasse Norman Hansen kukkus. Cavendish ei suutnud taanlasest mööduda ja kukkus samuti.

Kuigi britt tõusis pärast õnnetust püsti ja viipas publiku suunas, siis tuvastati tal kahe roide murd ja samuti sai muljuda kops ning ta jäeti kaheks ööks haiglasse arstide järelvalve alla.

Teisipäeval haiglast pääsenud Cavendish pidanuks sõlmima esmaspäeval lepingu Quick-Stepi profimeeskonnaga, aga ootamatu õnnetus lükkas allkirjastamise edasi.

Quick-Stepi mänedžeri Patrick Lefevere'i sõnul õnnetus selles osas midagi ei muuda. "Leping ei kao kuhugi. See on juba nii pikka aega viibinud, et mõni lisanädal ei muuda midagi," lausus ta väljaandele Het Laatste Nieuws.

"Muud asjad on praegu tähtsamad. Õnneks ei vigastanud ta reie- ega rangluud."