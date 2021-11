Rooba koduklubi alistas Moskva CSKA

Tšerepovetsi Severstal esimese värava viskas avaperioodil Vladislav Kodola. Teisel perioodil suurendas Severstali eduseisu Adam Liška. Kolm ja pool minutit enne kohtumise lõppu vormistas lõpptulemuse Dmitri Moisejev ning Severstal teenis 3:0 võidu.

Vigastuse tõttu ei kuulunud Robert Rooba Severstali koosseisu.

Severstal on 31-st kohtumisest võitnud 19 ning hoiab KHL-i läänekonverentsis neljandat kohta. CSKA on võitnud 32-st kohtumisest 20 ning on läänekonverentsis kolmandal kohal.

Severstali järgmine kohtumine on sel laupäeval Nižni Novgorodi vastu.