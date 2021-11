Politsei algatas Itaalia rattalegendi surma suhtes uue uurimise

1998. aastal nii Prantsusmaa velotuuri kui Itaalia velotuuri võitnud Pantani oli karjääri jooksul segatud mitmesse dopingujuhtumisse, mis mõjutas teda rängalt. Pärast 1999. aasta Girolt diskvalifitseerimist hakkas itaallane tarvitama kokaiini, mida kasutas kuni oma surmani 2004. aastal.

Lahkamisel leiti, et Pantani surma põhjustas kokaiinimürgistus, 2008. aastal mõisteti ratturile ülipuhta aine müümises süüdi Fabio Carlino, otsus määrati kolm aastat hiljem tühistamisele ning toimik avati uuesti 2016. aastal, kuid pandi seejärel tagasi riiulisse.

Nüüd on Pantani ema Tonina Rimini võimudele esitanud uue, 51-leheküljelise toimiku, mis sisaldab väidetavalt uut informatsiooni ratturi viimaste elupäevade kohta. "Käisin kogu loo ise uuesti läbi. Olin ja olen siiani veendunud, et kogu tõde Marco surma kohta ei ole veel päevavalgele tulnud," rääkis Pantani ema Itaalia meediale.

La Gazzetta dello Sport kirjutab, et esialgse uurimise tulemused on kaheldavad mitmel põhjusel; näiteks ei vastanud Pantani kehalt leitud vigastused võimude selgitusega kukkumisest, samuti veetis Pantani ajalehe sõnul elu viimase päeva ühes teises hotellis koos seni tuvastamata inimestega.

"Tonina tahab oma poja surma põhjuseid veel ühe korra uurida," rääkis perekonna advokaat Fiorenzo Alessi Gazzettale. "Eesmärk on nende südamesse tuua rahu ja kuulda viimast sõna. Teame, et pärast nii pikka aega on raske uskuda, et leitakse uut informatsiooni, kuid politsei uurib asja ja teeb seda põhjalikult. Misiganes otsus vastu võetakse, lepime sellega."