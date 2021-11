Igihaljas Ibrahimovic: ärgates tunnen igal pool valu, aga pean jätkama

"See ei ole kerge. Iga päev tunnen ärgates, et mul valutab igalt poolt," rääkis Ibrahimovic intervjuus Guardianile. "Tundsin ka täna hommikul valu, aga kuni mul on eesmärgid, kuni tunnen adrenaliini, jätkan."

"Tahan mängida nii kaua kui võimalik," jätkas rootslane. "Ma ei taha tunda kahetsust, et lõpetan karjääri ja ütlen siis paar aastat hiljem, et oleksin võinud jätkata. Parem on endast absoluutselt kõik anda ja siis öelda, et ma ei suuda enam. Aga ma suudan ja ma jätkan."

Profikarjääri juba eelmisel aastatuhandel alustanud Ibrahimovic on sel hooajal AC Milani eest väljakul käinud seitsmes mängus ja neis löönud viis väravat. Pärast klubisse naasmist 2019. aasta detsembris on ta 44 liigamänguga löönud 30 väravat ning naasis pärast viis aastat kestnud pausi tagasi Rootsi koondisesse.

Milan on Itaalia kõrgliigas kahest viimasest mängust kogunud ühe punkti ja asub 32 punktiga teisel kohal. Sel hooajal on Milan Serie A üheks noorimaks tiimiks, veel nooremaid koosseise on väljakule saatnud vaid Spezia, Empoli ja Torino.

"Olen väga uhke, sest näen neid noorukeid võtmas rohkem vastutust, näen nende mõtteviisi muutumas. See on praegu minu rõõm, see on minu adrenaliin. Olen seda teinud 20 aastat ja inimesed mõtlevad: Ibrahimovic, sa pead lõpetama. Mõtlen teisiti! Teen seda, sest kui noored mängijad näevad mind tööd rabamas, ütlevad nad: "pärast kõike, mida ta on teinud, jätkab ta ikka tööd". See ei ole manipuleerimine, aga näitan neile eeskuju," lisas Ibrahimovic.