Neidude võrkpallikoondis alustab Lätis EEVZA turniiri

Turniir kestab 25.-29. novembrini ja mängitakse kahes alagrupis. Eesti kuulub A-alagruppi koos Venemaa, Ukraina ja Gruusiaga. B-grupis on Valgevene, Leedu, Poola ja Läti. Pärast alagrupiturniiri mängivad tagumised võistkonnad omavahel kohtadele 5.-8. ning neli paremat omavahel kohtadele 1.-4.

EEVZA turniir on ühtlasi selle vanuseklassi 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja avaringiks, otse finaalturniirle pääseb võitja, teise ringi viis järgmist naiskonda.

Peatreener Raigo Tatrik on saanud osa koondislastega mängida Eesti naiste meistriliigas enda juhendatava Rae Spordikool/VIASTONiga, osa on meistriliiga kogemuse saanud Audentese SG/Noortekoondise ridades.

"See on tüdrukutele kindlasti vajalik kogemus. Põhikoosseisu mängijad on selle aasta jooksul päris palju saanud meistriliigakogemust, nemad peaks olema sammu edasi teinud. Aga eks ka vastased on tööd teinud. Vastased on samad, kes eelmisel turniiril, kus võitsime nüüdset esimest vastast Ukrainat 3:2, eks ole näha, mida nüüd suudame," ütles peatreener.

"Carmelile (Carmel Vares) teeb selg kergelt valu ja osa mängijad on veel pisivigastustega hädas, aga saime kokku maksimaalselt tugeva võistkonna. Peame koormusi jagama, sest järjestikustel päevadel on rasked mängud. Suurim muutus on koondises sidemängijate osas, saime juurde Anni Põldma, sellega tuli kvaliteeti juurde. Carmel on suvega ja Audentese perioodiga suure sammu edasi teinud, ainuke murekoht on seljaga."

Pikemat laagrit ei saanud koondisega seekord teha, sest mängugraafik on väga tihe. "Lisaks meistriliigale on ka karikas ja noortemängud eri klassides ja see koormus on tüdrukutel päris korralik. Peab ise targalt tegutsema, et neid ribadeks ei tõmba," sõnab Tatrik.

Tulemuse osas ei taha peatreener kehvemat tulemust eelmisest tsüklist. "Igal juhul tahame pääseda teise ringi. Eelmine kord jäime neljandaks ja kehvemini ei tahaks ka seekord esineda. Aga eks palju sõltub esimesest mängust Ukrainaga, seal tuleb maksimumiga mängida. Gruusia võiksime alagrupis samuti ära võtta," lisab Tatrik.

Eesti alustab turniiri neljapäeval kell 11 Ukraina vastu.

Eesti koondis Lätis: Roosi Brigita Toom, Liisa Põldma, Anni Põldma, Maarja Liisa Polman, Mirjam Karoliine Kask, Lisandra Tatrik, Emma Vilberg, Kaisa Rei, Merili Kõrvel, Anette Arak, Carmel Vares, Freia Liisa Palk.

Peatreener Raigo Tatrik, abitreener Argo Arak, mänedžer Anatoli Kuprijanovitš, füsioterapeut Brit Marleen Õismaa, statistik/skaut Mihkel Sagar.



Eesti alagrupimängude ajakava:

25. november kell 11. 00 Eesti – Ukraina

26. november kell 13.30 Eesti – Gruusia

27. november kell 13.00 Venemaa – Eesti