Ränkraske katsumuse finišisirgele jõudnud Ratasepp lõpetas 50. triatloni

Katsumuse peale on Ratasepa keskmine triatloni läbimise aeg 10:57.33 ning keskmine maratoni jooksmise aeg 3:15.03. Paremuselt teise maratoni aja jooksis ta välja katsumuse 50. päeval.

Ratasepa jaoks olid viimased kümme triatlonit vaimselt lihtsamad kui varasemad, vaid 49. päev osutus väljakutsuvaks. "Siin langesid ilmselt mitmed asjad kokku: esmalt päevale eelnenud kehv ööuni, lõputu ootus 50. päevade ees ning Fuerteventura tuuled, mis tol päeval puhusid saarel ebatavalisest suunast, nii et esimest korda tuli rattasõidu teine pool sõita täielikult vastutuules. Kõik nii öelda ebameeldivad üllatused võivad mingil hetkel tekitada korraliku madalseisu, eriti kui nad langevad ühte aega," seletas Ratasepp.

50. triatlonini jõudmine on Ratasepa jaoks väga oluline, sest nüüd hakkab kuues ehk viimane kümme ja lõpp on väga lähedal. Pärast 50 triatloni läbimist peab Ratasepp katsumust igati kordaläinuks. "Lihased on väga hästi vastu pidanud ja seda ma endale tõestama tulingi: õige ettevalmistuse korral on keha võimeline sportima nii kaua kui me aju ütleb. Olen sportinud seitse nädalat ja hea on mõelda, et järgmine nädal on ootamas finiš," tõdes ta, lisades, et tulevikus ta 60-kordsest ultratriatlonist kaugemale minna ei plaani.

Küll on Ratasepal selle katsumuse ajal tekkinud kaks uut mõtet, mida põnevat ja kuidas endale tulevikus korraldada. "Enamus mu katsumuste ideid on alguse saanud varasematest katsumustest. Olen kindel, et ega need ideed ei tekiks, kui ma katsumusi, nagu praegu, ei teeks. Lihtsalt toolil jalga kõigutades nende peale ei tuleks," leidis ta.

Järgnevatel triatlonipäevadel näib Rataseppa ootamas aga üks lisaväljakutse. Neljapäeva pärastlõunast lubab saarele sadu, mida jagub ka reedele. "See on väga harv, kui siin sajab. Vihma puhul ei ole kõige suurem mure külm ja märjaks saamine, mul on moomoo poolt väga head vihmariided kaasas, vaid libedad teed. Ilmselt tuleb vihmaga hoog vaiksemaks võtta nii rattal kui ka jooksu ajal," rääkis Ratasepp.