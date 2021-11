Barcelona ei suutnud enamat viigist, Chelsea kindlustas edasipääsu

Kui Müncheni Bayern on edasipääsu kaheksandikfinaali kindlustanud, siis teine edasipääseja E-alagrupis selgub kuuendas voorus. Barcelona vastane viimases alagrupimängus on Bayern ning Benfica võõrustab Kiievi Dünamot.

H-alagrupis oli Torino Juventusel edasipääs kaheksandikfinaali juba olemas, kuid teisipäevases mängus kaotati Londoni Chelseale 0:4. Chelsea väravad lõid Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi ja Timo Werner. See tähendab, et nüüd on edasipääsu kindlustanud ka Chelsea, kes läks alagrupis tänu rohkem löödud väravatele Juventuse ette liidriks. Viimases kohtumises läheb Chelsea vastamisi Peterburi Zenitiga ning Torino klubi võõrustab Malmöd, kes mängis teisipäeval Zenitiga 1:1 viiki.

G-alagrupis on kõik veel lahtine, kui Lille alistas kodus 1:0 Salzburgi. Lille värava lõi Jonathan David. Sevilla võitis aga 2:0 Wolfsburgi. Alagrupi liidriks läks kaheksa punktiga Lille, Salzburg on vaid ühe punktiga maas. Sevilla on kuue punktiga kolmas ning Wolfsburg viie punktiga viimane. Viimases voorus kohtub Wolfsburg Lille ja Salzburg Sevillaga.

Tulemused:

FC Barcelona - Lissaboni Benfica 0:0

Londoni Chelsea – Torino Juventus 4:0

Lille – Salzburg 1:0

Malmö FF – Peterburi Zenit 1:1

Sevilla – Wolfsburg 2:0

Young Boys - Atalanta 3:3