Ronaldo päästis taas Unitedi ja tagas pääsu kaheksandikfinaali

Cristiano Ronaldo 78. minutil ja Jadon Sancho 90. minutil löödud väravad viisid Unitedi edasi kaheksandikfinaali. Väravavaht David de Gea sooritas kaks suurepärast tõrjet.

"Kellegi jaoks pole need paar viimast päeva kerged olnud ja see tulemus on Olele pühendatud," ütles Carrick.

"Meil oli vaja võita ja asju paremaks saada. Tegin seda hea meelega ja õnneks läks kõik plaanipäraselt. Kui oled tulemuste pärast kannatanud ja meeskond pole heas vormis, siis ei ole lihtne väljakule tulla. Meil tuli näidata iseloomu ja võidelda," lisas ta.

Võiduga tõusis United 10 punktiga F-alagrupi liidriks ning on edasipääsu 16 parema sekka taganud. Villareal asub seitsme punktiga teisel kohal.

E-alagrupis võitis Müncheni Bayern Kiievi Dünamot 2:1. Bayerni väravad lõid 14. minutil Robert Lewandowski ja 42. minutil Kingsley Coman. Bayern on alagrupi esikohaga samuti edasipääsu kaheksandikfinaali kindlustanud. Dünamo on ühe punktiga viimane.