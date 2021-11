Londoni Arsenali treenerid koolitavad Tallinnas Eesti naiste treenereid

Arsenali jalgpalliklubi treenerid viivad ühtpidi Tallinnas läbi intensiivse laagri neidude koondislastele, koolitades samal ajal paarikümmet Eesti naiste treenerit.

"See on neljapäevane laager. Esimesel kolmel päeval on meil kaks treeningsessiooni väljakul, mis on Eesti mängijatele päris suur koormus. Pärast treeninguid on loengusessioonid, kus räägime Arsenali treeneritega läbi, miks teatud tegevusi tehti ja mis on nende tegevuste mõte. Lisaks ka üldisemalt jalgpallist, mis on parimad töömeetodid, kuidas nemad neid ellu rakendavad," rääkis Eesti U-19 neidude koondise peatreener.

Arsenali põhjalikud teadmised ja treeneritöö on siinse naiste jalgpalli tasemest muidugi palju kõrgemad ning mitte alati üks-ühele üle toodavad. Seetõttu tuleb osalejail ise aktiivselt lahendusi otsida, mida nemad oma töös kasutusele võtta saaksid.

"Nägime kohe esimesest päevast treenerite küsimustele vastates, kui pühendunult nad sellesse suhtuvad ning kui meil õnnestub neist igaühe töösse kasvõi üks muutus kaasa tuua, oleme head tööd teinud. Kui ka tase erineb, siis mäng on ikka samasugune, ehk treeningu ja töö põhimõtted on üsna sarnased," ütles Arsenali jalgpalli arendusjuht Simon McManus.

Arsenal on sarnast tööd teinud üle maailma eri paigus nii poiste kui tüdrukute jalgpalli puhul ning näinud just viimases eriti häid arengu märke.

"Naiste jalgpalli arengut on praegu tõesti suurepärane näha, seda nii Ühendkuningriikides kui ka mujal maailmas. Järgmisel suvel võõrustame EM-finaalturniiri, kus loodan ka mõningaid Eesti sõpru pealtvaatajana tervitada. See on tõeline naiste jalgpalli pidu," lisas McManus.

Laagri korraldajaks on Arsenali jalgpalliklubi ametlik partner Yolo Grupp.