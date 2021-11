Raadik: kõik mängijad on valmis ja teavad, mida mängult oodata

Naistekoondist ootab ees vana tuttav Sloveenia, kellega viimase kahe aasta sees on juba kolm korda kohtutud. Viimati jäädi kodumurul alla 0:4.

"Ma arvan, et väga palju üllatusi sealt ei tule, me teame, kuidas nad mängivad, aga me oleme valmis. Muidugi tuleb hästi raske ja tugev mäng, aga ma arvan, et kõik mängijad on valmis ja teavad, mida sellelt mängult oodata," ütles Eesti koondise kaitsja Pille Raadik.

Koondis on selles valiktsüklis kohtunud vaid tugevate vastastega: kaks korda Walesi, korra Prantsusmaa ja korra Sloveeniaga. Punktiarve on veel avamata.

"Ma ei usu, et see muserdab. Kõik on väga õnnelikud ja rõõmsad, kui nad saavad võimaluse koondist esindada. Ma arvan, et see ei muserda, kui tuli suur kaotus. Kõik hoiavad pea püsti, lähevad edasi ja proovivad järgmine kord paremini," lisas Raadik.

Koondisega liitub seekord ka kuus noortekoondise pallurit, vigastuse tõttu jääb kõrvale neli põhimängijat.

"Meil on väga hea koostöö meie U-19 ja U-17 koondistega. Nüüd kui U-19 koondisel valikmänge ei ole, vaid on sõprusmäng Soome U-18 koondisega, siis on meil see hea võimalus vaadata tulevikku ja pakkuda meie U-19 koondisele see võimalus," sõnas Eesti naiste jalgpallikoondise peatreener Jarmo Matikainen.

Reedel kohtub naistekoondis võõrsil MM-valikmängus Sloveeniaga, järgmisel teisipäeval maavõistluses Inglismaa alla 23-aastaste koondisega.