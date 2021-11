Euroopa meister Torn: Kahjuks polnud meie klassis konkurents liiga tihe

Juba meistritiitli võitnud eestlased ei pidanud enam hooaja viimasel võistlusel riske võtma ja said sõita pingevabas tempos. Parim laupäevane katseaeg oli eestlastel viimase katse 13. aeg. Hooaja viimane Euroopa meistrivõistluste etapp lõpetati absoluutarvestuse 22. kohal. Eestlaste absoluutarvestuse hooaja parimaks resultaadiks jäi augustis sõidetud legendaarse Barum ralli 15. koht. Kuigi tänavu ralliradadel debüüdi teinud Ford Fiesta Rally3 vastu polnud sel hooajal väga suurt huvi ja konkurents ERC Junior tiitlile oli väike, siis ei vähenda see eestlaste saavutust tulla uue autoga meistriteks.

Teist hooaega M-Sport Poland meeskonna poolt ettevalmistatud võistlusautoga Euroopa meistriks tulnud eestlaste jaoks on küll tänavune hooaeg lõppenud, kuid töö uue hooaja nimel juba käib. Saarlaste soov on astuda samm edasi nii auto, kui ka taseme mõttes, kuid vara on veel kindlatest plaanidest rääkida.

"Saame Kanaaride ralliga rahul olla, sest tõime auto ühes tükis finišisse ja see on ilusaks punktiks siia aasta lõppu. Hooaeg ise oli väga äge ja saime omajagu autos istuda. Selle eest soovin tänada meie suurepäraseid toetajaid, kes endiselt meisse usuvad ja kaasa elavad. Samuti suur tänu M-Sport Poland meeskonnale, kes valmistas alati ette suurepärase auto, millega oli erinevates oludes omamoodi põnev sõita. Aastale tagasi vaadates polnud kahjuks meie klassis konkurents liiga tihe, kuid need vähesed, kes käisid nendega suutsime võidu sõita ja tasuks Euroopa meistritiitel. Nüüd juba vaatame uue hooaja poole ja loodetavasti oleme ka järgmisel hooajal rajal," rääkis Torn lõppenud hooajale tagasi vaadates.

Kaardilugeja Kauri Pannas lisas: "Kuigi 2021. hooaeg ei alanud minu jaoks kõige paremini ja korra oli isegi tunne, et see hooaeg võib mul vahele jääda, siis nüüd saan öelda, et hooaeg on tehtud ja hästi. Kõik läks oodatust paremini ja ma olen ülimalt õnnelik selle üle. Saavutasime teist aastat järjest Euroopa meistritiitli ja selle eest teen tugeva kummarduse Ken Tornile. Samuti suured tänud toetajatele ja meeskonnale. Kõige rohkem jään sellest hooajast mäletama kahte starti R5 ralliautoga ja head saavutust kodusel Saaremaal, mis on alati mul hinges. Usun ja loodan, et te kuulete meist veel."