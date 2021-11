Napoli ründaja jääb kolmeks kuuks palliplatsilt eemale

22-aastane mees, kes esindab ka Nigeeria jalgpallikoondist, peab eemale jääma ka Aafrika Rahvuste karikaturniirilt, mis saab alguse 9. jaanuaril Kamerunis.

Napoli teatas oma kodulehel, et ründajal opereeriti teisipäeval luumurdude tõttu põsesarna ja silmakoobast. Osimhen sai vigastada pühapäeval toimunud mängus Interiga, kui ta Interi kaitsja Milan Škriniariga peadpidi kokku põrkas.

Vigastus on löök nii klubile kui ka Nigeeria koondisele, sest Osimhen on hetkel oma parimas vormis. Ta on Napoli selle hooaja parim väravakütt, olles 14 kohtumises löönud üheksa väravat. Nigeeria eest on mees löönud kuue mänguga neli väravat, aidates Nigeerial jõuda maailmameistrivõistlustel Aafrika tsoonis kolmandasse ehk viimasesse ringi.