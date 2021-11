LeBron James ja Isaiah Stewart said inetu intsidendi eest mängukeelud

Vahejuhtum leidis aset Lakersi ja Pistonsi mängu kolmandal veerandajal, kui Jamesi käelöök põhjustas 20-aastase Stewarti kulmu lähedale haava, kust hakkas voolama ohtralt verd.

Ägestunud Stewart püüdis järgnevate minutite jooksult korduvalt Jamesi ligi tungida ja olukorda omal moel lahendada, aga kaaslased hoidsid teda veteranist eemale. Mõlemad pallurid eemaldati mängust, mille Lakers 121:116 võitis.

NBA teatel sai James karistada, kuna lõi Stewartit hooletult näkku ja algatas väljakul tüli. Detroidi peatreener Dwane Casey sõnas hiljem, et Stewart vajas juhtunu järel kaheksat õmblust.

Esmaspäeval kirjutas väljaanne The Athletic, et James oli otsinud pärast mängu Stewartiga kontakti, et löömise eest vabandada ja rõhutada, et ei teinud seda tahtlikult.

36-aastane James mängib NBA-s 19. hooaega ja on eemaldatud varem vaid korra - 2017. aasta novembris kohtumises Miami Heatiga. Mängukeeldu pole ta seni teeninud.

Jamesil jääb nüüd vahele teisipäevane kohtumine New York Knicksiga, Stewart ei saa omasid aidata ei teisioäeval Miami Heati ega kolmapäeval Milwaukee Bucksi vastu.