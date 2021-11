Portugalis toimus suur haarang, läbi otsiti ka FC Porto kontor

Riigiprokuratuuri teatel otsiti läbi mitmeid äriruume, teiste seas pank ja spordiklubi, samuti mitmeid erapindu. Eesmärgiks oli koguda tõendeid seoses kahtlustega võimaliku maksupettuste ja rahapesu osas.

"Kõne all on juhtumid vähemalt 2017. aastast praeguseni, neil on suur rahvusvaheline mõõde ja need hõlmavad vahendustasusid enam kui 20 miljoni euro ulatuses," seisis Portugali prokuratuuri avalduses.

FC Porto avaldas pärast seda ka pressiteate, kus kinnitas, et klubi ruumid otsiti läbi. "FC Porto tegi koostööd uurijate meeskonnaga, kelle töö oli konfiskeerida dokumente, mis võiks aidata uurimisele kaasa," kirjutas klubi.

Võimalikud finantspettused Portugali jalgpallis on teemaks juba mõnda aega. Juulis peeti kinni Lissaboni Benfica president Luis Filipe Vieira, keda kahtlustataksegi samades asjades. Pärast seda astus ta oma kohalt tagasi.