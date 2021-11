Cavendish sai trekivõistlusel viga ja jäi ööseks haiglasse

Intsident juhtus Gentis toimunud võistlusel, kui kõigepealt libises kaasvõistleja Gerben Thijssen, tema järel kihutanud Kenny DeKetele muutis järsult suunda ja taanlane Lasse Norman Hansen kukkus. Cavendish ei suutnud taanlasest mööduda ja kukkus samuti.

Kuigi britt tõusis pärast õnnetust püsti ja viipas publiku suunas, siis tuvastati tal kahe roide murd ja samuti sai muljuda kops. Ööseks jäi Cavendish haiglasse arstide valve alla.

Rohkem maanteeratturina tuntud, aga ka trekil suuri võite teeninud 36-aastane Cavendish võistles Gentis parasjagu madisonis, kus tema partneriks oli Iljo Keisse.

"See oli meile kõigile trauma, kuna kohal olid ka Marki lapsed," kommenteeris ta väljaandele Het Nieuwsblad. "Mark rääkis midagi oma roiete kohta, kus tal oli suur verevalum. Samuti tundis ta muret oma reie pärast."

Veel üks madisonis osalenud sportlane Jasper De Buyst rääkis väljaandele Sporza, et üks ring enne õnnetust oli ta märganud, et rada on märg. Kuna ta ületas koha aeglasemal kiirusel, siis pääses belglane puhtalt, aga järgmisel ringil ratturitel enam õnne ei olnud.