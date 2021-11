Roobata mänginud Severstal teenis järjekordse võidu

Vityazi Podolski läks kohtumist esimesel perioodil juhtima, kui värava viskas ääreründaja Niko Ojamäki. Severstal viigistas kohtumise kolmanda perioodi lõpus, kui hooaja kolmanda värava viskas Ivan Jemets.

Normaal- ja lisaajal rohkem väravaid ei visatud ning kohtumine läks karistusvisetele. Severstal võitis karistusvisked 3:1 ning kokkuvõttes kohtumise 2:1 tulemusega.

Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba ei teinud vigastuse tõttu kohtumist kaasa.

Severstal on 30-st kohtumisest võitnud 18 ja hoiab KHL-i läänekonverentsis neljandat kohta. Podolsk on 31-st kohtumisest võitnud ainult seitse ning on läänekonverentsis viimasel ehk 12. kohal.