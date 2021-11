Eesti autospordiametnik pälvis FIA kõrge tunnustuse

FIA vabatahtlike ja ametnike komisjoni auhinnakomitee teatas, et tänavusel aastal esitati konkursile arvukalt kõrgetasemelisi kandidaate.

"Igaüks neist on omal alal väga asjatundlik ja kõik nad on pühendunud mootorispordile. Valiku tegemine oli väga keeruline. Hindame kõrgelt Liis Maarandi tööd ja tunnustame teda kui FIA aasta parimat sekretäri," teatas auhinnakomitee.

Liis Maarand on Eesti Autospordi Liidu (EAL) driftikomitee liige ja tegutseb ka driftivõistlustel sekretärina.

"Komitee töös annan oma panuse driftispordi edendamisesse. Vastutan drifti puudutava ametliku dokumentatsiooni ajakohasuse eest. Võistluse dokumentatsioon on valdavalt minu teha: võistluse registreerimine EAL-is, võistlejate eelregistreerimine, bülletäänid jne," kirjeldas Maarand oma tööd.

"Võistluse käigus koondan ja esitan olulise informatsiooni. Driftivõistlustel saavad osalejad võistlust puudutavate küsimustega pöörduda sekretariaati. Võistluse lõppedes on sekretäri ülesanne vormistada ja edastada tulemused," lisas Maarand.

EAL spordidivisijoni juht Kuldar Sikk lisas, et vabatahtlikud, kohtunikud ja ametnikud on spordivõistluse toimumiseks hädavajalikud.

"Mul on heameel tõdeda, et Eesti autospordis on nii palju teotahtelisi ja särasilmseid vabatahtlikke, kohtunikke ja ametnikke. Nendeta ei saaks autosport toimida," lausus Sikk.

"Tähelepanuväärne on, et FIA tunnustab meie poolt esitatud kandidaate ja Eestisse tuli järjekordne FIA auhind. Liis on drifti kogukonnas väga hinnatud ja tema kaasabil on drift jõudsalt edasi arenenud. Suured tänud Liisile ja ka kõigile teistele kohtunikele," lisas Sikk.

Möödunud aastal nimetas FIA Eesti rallidel ja rahvaspordivõistlustel pikka aega töötanud Karin Julge 2020. aasta parimaks sekretäriks.