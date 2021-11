Aasta parimad triatleedid on Kivioja ja Räppo

Aasta naistriatleediks valiti Kaidi Kivioja.

"Ma tahan tänada kogu südamest tervet triatloni kogukonda ja mu toetajaid, kes mind sellel teekonnal aitavad ja mulle kaasa elavad. See oli minu jaoks väga raske hooaeg ja see tugi on olnud tähtsam kui kunagi varem. Ma olen väga motiveeritud, et anda endast kõik, et teile vastutasuks häid emotisoone pakkuda. Ettevalmistused minu 15. triatlonihooajaks juba käivad," ütles Kivioja oma tänukõnes.

Aasta meestriatleedi tiitli sai kolmandat aastat järjest Henry Räppo.

"Peale viimast võistlust tundsin, et hooaeg ebaõnnestus ega olnud sugugi ootuspärane. Nüüd peale puhkuseperioodi järele mõeldes leian mitmeid õnnestumisi ja positiivseid hetki. Tegin arenguliselt taaskord edasimineku nii ujumises, rattas kui jooksus. Osalesin oma esimesel World Triathlon MM-sarja etapil ning debüteerisin olümpiadistantsi EM-il. Alati on positiivne teha ka mõned võistlused Eestis ja pakkuda emotsioone lähedastele ning kaasaelajatele raja ääres. Järgmiseks aastaks olen endale juba seadnud uued eesmärgid, et teha samm olümpia poole," sõnas Räppo.

Aasta treeneriks valiti Kivioja treener Paulo Sousa.

Tunnustuse pälvisid veel:

Uno Loobi nimeline rändkarikas parimale noorteklubile - Ujumise Spordiklubi

Mälestuste hoidja - Urmo Raiend

Müüdimurdja ja triatloni propageerija - Karl Mell

Aasta kohtunik - Tiina Angerjärv

Aasta värskendaja - Kati Raudsepp

Fair Play - Sander Aavik ja Rasmus Boisen

Pidulikule hooaja lõpetamisele eelnenud üldkoosolekul valiti Eesti Triatloni uueks presidendiks Indrek Hääl.