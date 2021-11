KK Viimsi/Sportland naaseb Lätist kahe võiduga

Paf Eesti-Läti korvpalliliigas peetud kohtumistes alistas KK Viimsi/Sportland kahemängulise turnee esimesel päeval Valmieras sealse Glass Via 81:76 ning päev hiljem Riias Läti Ülikooli 67:57.

Turnee esimeses mängus läksid viimsilased külla Valmierale. Lätlased alustasid küll paremini, saades avaveerandil hetkeks 12:4 edu, kuid enne teist perioodi suutis KK Viimsi/Sportland vähendada vahe minimaalseks 16:15. Teise veerandaja keskpaigas jäid viimsilased võõrustajatest taas 10 punkti kaugusele, ent jällegi võideldi poolajapausiks vahe vaid kahe punktini. Ka kolmas veerandaeg kulges punkt-punkti mängus, kuid 27:21 paremus otsustaval perioodil kallutas mängu 81:76 külaliste kasuks.

Viimsi eest viskas Ronalds Zakis 19 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. Taavi Jurkatamm ja Devin Harris lisasid 15 punkti, Rain Veideman 14 ja Rait-Riivo Laane üheksa punkti ja kaheksa korvisöötu.

Pühapäevast viimsilaste turnee teist mängu alustasid paremini Läti üliõpilased võites avaveerandi järel 17:7. Võites aga teise ja kolmanda perioodi koondtulemusega 40:27 läksid peatreener Valdo Lipsu hoolealused otsustavale veerandile juba 47:44 eduseisul. Meeskonna kogenuimate Veidemani ja Zakise eduka tegutsemise toel suutsid viimsilased võita otsustava perioodi 20:13 ja seega kogu mängu 67:57.

Viimsi parimad olid Veideman 20, Zakis 18 ja Harris kümne punkti ja üheksa lauapalliga.

KK Viimsi/Sportland peatreener Lips võttis turnee kokku: "Korvpall oma parimas mahlas. Olen uhke oma meeste üle just selle võitluslikkuse eest. Oli teada, et kaks mängu järjest on väga rasked ja oligi raske. Aga mehed ei lasknud ennast häirida, võitlesid lõpuni ja kannatasid lõpuni. Müts maha meeste ees."

KK Viimsi/Sportland asub turniiritabelis seitsme võidu ja kahe kaotusega jagama TalTech/OPTIBET-iga neljandat ja viiendat kohta. Järgmises mängudevoorus 12. detsembril lähevadki omavahel vastamisi need samad meeskonnad, kui KK Viimsi/Sportland läheb külla TalTech/Opibetile, et selgitada liigatabeli neljas ja Eesti teine meeskond.