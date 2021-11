Veetõusme: persoonid ei saa omavahel läbi ja sealt läheb lumepall veerema

Te olite alaliidu president üheksakümnendatel ja teie eelmine ajastu lõppes aastal 2004. Nüüd olete tagasi. Miks olite nõus?

Jah, tõepoolest. Mõnda aega ei ole ma vehklemise juhtimise juures olnud, aga tagasi mind kutsuti. Kuna olukord oli vehklejate jaoks keeruline, siis arvasin, et parem on, kui tuleb selline inimene, kes teab seda olukorda, tausta ja kõike muud. Kui et tuleb võõras, kes seda ei tea ja laseb end väga ühepoolselt mõjutada.

Kui alaliidule tuleb uus president, siis üldiselt oodatakse temalt kõige muu hulgas ka raha. Palju siis raha toote või rahakaid toetajaid?

Ausalt öeldes ei ole praegu vehklemisliidus probleem niivõrd rahas, kui inimestevahelistes suhetes. Ma tulen eelkõige selleks, et tuua neid suhteid natuke maa peale tagasi.

Meil on olukord päris kummaline, et igal aastal saame medali ja sel aastal saime olümpiakulla ja -pronksi. Praktiliselt sama tihti on keegi kellegagi avalikult tülis. Kuidas nende suhete klaarimine käib?

Küsimus on selles, et inimesed tuleb omavahel rääkima panna. Kahjuks ei suuda kõik omavahel rääkida ja ka praegu on olukord selline, kus mõned persoonid - see ei ole kogu alaliidu ja kõigi klubide probleem - ei saa omavahel hakkama. Seetõttu lähevad pinged nii suureks. Minu ülesanne on kõigiga rääkida ja leida selline variant, kus võib-olla kõik ei ole päris rahul, aga vähemalt saab asjad korda aetud.

Teil on klubidega esimesed kohtumised olnud. Mis mulje teile neist jäi ja kui kaugel on meist ideaalmaailm?

Tõepoolest, olen kõigi klubidega juba rääkinud ja tänane seis on selline, et ka need neli klubi, kes ei osalenud minu valimisel, on saanud minuga täiesti mõistlikult rääkida. Olen saanud aru ka nendest probleemidest, kus ma arvasin, et need probleemid on...

Kus nad siis on?

Ikka inimestes. On üksikud persoonid, kes omavahel ei kontakteeru, ei saa läbi ja sealt läheb lumepall veerema. Minu ülesanne ongi see, et konfliktid ei läheks mitte terve alaliidu peale, vaid jääks persoonide vaheliseks ega läheks liiga suureks. Ma arvan, et see on võimalik.

Kuidas aidata järele Eesti meeskonda, kus on tulemused nadimad võrreldes naistega?

See oli 20 aastat tagasi, kui olukord oli vastupidine - meeskond oli väga tugev ja naiskond ei olnud nii tugev. Kuna noori mehi on peale tulemas, siis on võimalik ka meeskond järjele saada. Potentsiaali näitab ka see, mis tulemus tuli viimasel EM-il, kus meeskond oli neljas ja samas olümpiakomitee jaoks see ei olnudki mingi tulemus, kui pandi kokku Team Estonia.