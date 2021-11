Vladimir Vassiljev: saime väärikad kolm punkti

"Mängijad väljakul tunnetavad ise paremini mängu rütmi. Võib-olla ei tasunud taga riskida ja mängisime pikaga. Paidel olid variandid, meil ka Vaštšukil perfektne võimalus," lausus Levadia juhendaja Vladimir Vassiljev ERR-ile. "Teine poolaeg oli võrdsem, esimene meie oma. Saime väärikad kolm punkti teenitud."

Lõpus olid meestel närvid pingul ja lisaminutitel läks ka ütlemiseks, mis tõi nii mõnelegi kollase kaardi. "Ma arvan, et see on normaalne, kui võitled tiitlile," kommenteeris Vassiljev. "Meil on kvaliteeti, neil on kvaliteeti. Telekast näeb samasugust kvaliteeti nagu tippjalgpallis ja siin ka pakume publikule emotsiooni. Ma arvan, et siis võib ka publikut tribüünil rohkem olla, kui selline on iga mäng."

Järgmisena on Levadial vastas Narva Trans. Hooaja lõpetavad üliolulised kohtumised Tallinna FC Floraga. "Kõik saavad riietusruumis aru, kui oluline see mäng on. Isegi olulisem kui kaks Floraga mängu. Kui selle võidame, siis on meil enne kaht viimast mängu väga hea puhver - neli punkti. Floraga läheb all-in," lausus Vassiljev.

Paide peatreeneri Vjatšeslav Zahovaiko sõnul võeti teisel poolajal pisut rohkem riske. "Tõstsime liine ülespoole ja sellest tulenevalt olime kahevõitlustel hästi lähedal. See oli esimese poolaja probleem, et kaotasime kahevõitlusi liialt kergelt. Teisel poolajal panime selles valdkonnas juurde," selgitas ta.

"Initsiatiiv tõesti kaldus meie poole. Omasime tegelikult päris häid momente. Oleks saanud võib-olla viigistada ja mine sa tea - võib-olla ka juhtima minna. Aga täna ei õnnestunud skoorida."