Kaido Kaaberma: viies koht on harju keskmine

"Viies koht on harju keskmine. Loomulikult oleks tahtnud paremat. See Venemaa on meil päris pikalt meil ees olnud. Kuigi treeninglaagrites oleme neid viimasel ajal võitnud, aga praegu [Violetta] Kolobova tegi väga palju tööd meie vastu," lausus peatreener Kaido Kaaberma ERR-ile.

"Kuigi lõpupoole tõmbasime järgi, aga sellest on kõige rohkem kahju. Aga Rumeenia, Venemaa ja Prantsusmaa matšid olid nagu ameerika mäed - oli väga palju ebakindlust."

Esimeses matšis Rumeeniaga kasutas Kaaberma ankrunaisena Katrina Lehise asemel Erika Kirput. "Rumeenia on natuke nõrgem ka. Aga meil Beljajeva, Kirpu Lehis võivad kõik lõpetada. Meil sajaprotsendist ankrunaist ole. Isegi enne olümpiat proovisime nii Beljajevat, Kirput kui ka Lehist," ütles Kaaberma.

"Eks see on selles mõttes ka parem, et vastased ei tea, keda viimaseks matšiks välja paneme. Lehis tegi viimase matši väga hästi, Kirpu samamoodi. Beljajeva tegi olümpial Poola vastu hea matši. Ma arvan, et see annab meile juurde, kui saame rohkem sportlasi erinevate positsioonide peal kasutada."

Järgmine MK-etapp toimub jaanuari lõpus Dohas.