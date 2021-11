Katrina Lehis: peale olümpiat on üldiselt väga raske

"Alati saab midagi paremini teha. See on vehklemine. Vastased tahavad torgata sind sama palju kui sina neid. Neid torkeid tuleb. Väga puhtalt kedagi võita on väga raske," lausus Eesti ankrunaine Katrina Lehis ERR-ile.

"Olid kohad, kus oleks võinud teha midagi teisiti - ma räägin iseendast -, aga Venemaaga ei ole lihtne, [Violetta] Kolobova oli meie komistuskivi täna. Ta on väga nahaalne ja hea vehkleja. Tuleb kodutööd teha veel kõvasti."

Dramaatiliseks kujunes 5.-8. koha matš Prantsusmaaga, kus Eesti oli kaotusseisus, aga võitis lõpuks napilt 37:36. Lehis võitis oma otsustava minimatši Alexandra Louis Marie' vastu 7:5.

"See oli üsna dramaatiline. Alguses läksin miinus ühega vehklema, järsku oli miinus kaks, miinus kolm," kirjeldas Lehis. "Okei, mis ma nüüd teen? Pool aega on läinud ja ei ole ühtegi head lahendust leidnud."

"Aga siis leidsin ühe lahenduse, mida teha ja sain kolm torget täpselt samamoodi. Järsku leidsin selle viisi, kuidas teda torgata."

Lehis tunnistab, et pärast olümpiat pole kerge uuesti võistluskarusselli naasta. "Vorm iseenesest ei olnud halb. Aga meeldiv see võistlus ei olnud. Rahul ma ei saa olla. Kui oli rajal see aeg, kus oli vaja seda realiseerida, siis kahjuks sellega ma hakkama ei saanud," ütles ta.

"Aga peale olümpiat üldiselt on juba väga raske. Paar treenerit on öelnud, et see on normaalne - alati peale olümpiat kõik kukuvad auku. Kuna viimane aasta enne olümpiat oli äärmiselt kurnav ja vaimselt väga raske, siis on päris keeruline praegu tagasi tulla."

"Möödas on ainult kolm kuud ja juba MK-etapp," jätkas Lehis. "On tunda natuke teistmoodi "fiilingut". Aga praegu saime vastused, teame, mille kallal edasi tööd teha ja loodetavasti siis järgmistel võistlustel suudame midagi paremat näidata."