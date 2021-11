Beljajeva: parandame vigu, aga muidu olen oma vehklemisega rahul

Kirpu läks 16 seas vastamisi 22-aastase itaallanna Federica Isolaga, kellelt tuli vastu võtta 5:15 kaotus. Nelli Differt ja Julia Beljajeva kaotasid laupäeval oma teise matši, Katrina Lehis piirdus ühe matšiga.

"Olen oma vehklemisega muidu täiesti rahul, arvan et hooaja alguseks on see hea algus. Olid vead, mida kindlasti parandame, aga muidu olen oma vehklemisega rahul," rääkis ERR-ile Beljajeva.

"Alati, kui sa pole 16 parema seas ja pead esimesel päeval hakkama kadalipust läbi tulema ning lõpuks jõuad 64 parema sekka, võib seda miinimumeesmärgi täitmiseks lugeda. Arvestades, kuidas esimest matši tohutu närviga alustasin, ei ole 32 hulgas olla kehv tulemus," sõnas Differt.

Pühapäevasel naiskondlikul turniiril lööb Eesti kaasa sama koosseisuga, mis võistles ka Tokyo olümpiafinaalis, ehk relvad haaravad Katrina Lehis, Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja Irina Embrich.