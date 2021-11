Serviti lõpetas kindla ülekaaluga Viljandi võidujada

Mesikäpa hallis tõestasid kaks Balti liiga hetke paremat meeskonda, et kõige aluseks on hea kaitse. Algul oldi mõlemal pool platsi raskustes heade viskekohtade leidmisega ning lihtsamad üritused peatasid Eston Varusk ja Rasmus Ots.

Serviti sai 3:1 ette, Sten Maasalu vähendas kaotusseisu, aga siis hakkas põlvalaste mängumootor täistuuridel tööle. Järgmise kümne minuti jooksul suutsid külalised vaid ühe värava visata, samas kui põlvalastele lisandus neid kaheksa. Pidurdamatusse hoogu sattus Henri Sillaste, kelle viiendast tabamusest tuli 19. minutil 11:3.

Viljandi rünnakud põrkusid vastu Serviti kaitsemüüri või siis Varuskit, kes tõrjus ka Hendrik Koksi karistusviske. Vaikselt elasid mulgid siiski mängu sisse ja parimal juhul vähendas Ott Varik 28. minutil vahe neljale väravale. Hendrik Varuli tabamus seadis poolajaseisuks 15:9.

Teise pooltunni algul jätkus väravavahtide tõrjeparaad, aga esimesena sai kaane pealt Viljandi – Kristo Voika ja Ott Varik tegid seisuks 15:11. Serviti jäi vähemusse, aga kasvatas hoopis edu, sest Sillaste tabas jätkuvalt sajaprotsendilise täpsusega ning 46. minutil tuli tema kiirrünnakust 23:14.

Kümnele väravale kasvas vahe 53. minutil, kui Henri Hiiend vaheltlõike järel 26:16 viskas. Serviti võitis lõpuks 29:19, Sillaste viskas 11, Varul ja Anatoli Tšezlov neli väravat. Kaotajate kasuks tabas Voika neli ning Ott Varik ja Aleksander Pertelson kolm korda.

Enne pühapäevaseid mänge on Viljandil liidrina 18 ja Servitil 16 punkti. 13 silmaga järgnevad Vilniuse VHC Šviesa ja kaks kohtumist vähem pidanud Dobele ZRHK Tenax. HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil on kaheksa ning Raasiku/Mistral ja SK Tapal kuus punkti, platseerudes kohtadel 8.–10.

"Võrreldes eelmise nädalavahetusega Klaipedas ja Dobeles, tuli täna kõik palju paremini välja. Kaitse oli sisukam, Eston tegi väravas hea partii ja tehnilist praaki oli poole vähem. Küllap Viljandil ka ei õnnestunud kõik nii nagu nad plaanisid, aga oma esitusega võime kindlasti rahul olla," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Vahel veereb mäng ühes suunas ja midagi ei suuda teha, et seda peatada. Kas me polnud mänguks valmis või mõtlesime hoopis üle, on üks küsimus. Eriti kannatas rünnak, mis oli kohati kaootiline ja ebaloogiline. Teeme järeldused ja kolmapäeval on Serviti juba Viljandis," vihjas mulkide juhendaja Marko Koks järgmise nädala vastasseisule Eesti meistriliigas.

Eesti klubide pühapäevased mängud Balti liigas:

21.11. 15:00 HC Vilnius – Raasiku/Mistra

21.11. 16:00 Põlva Serviti – SK Tapa

21.11. 18:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Viljandi HC