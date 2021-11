Ebatüüpiline olümpiavõitja ERR-ile: õpin alles oma spordiala tundma

Kaks aastat tagasi sai Valarie Allman Doha maailmameistrivõistlustel seitsmenda koha. Miski ei viidanud, et just sellest noorest ameeriklannast saab järgmine olümpiavõitja ja Ameerika rekordi omanik. Ometi nii läks ja Tallinnas rääkis Allman oma teekonnast juba naiste kettaheite uue valitsejana.

"Pärast Dohat olin väga motiveeritud ja põnevil, üritasin aasta jooksul õpitut maksimaalselt ära kasutada," rääkis Allman ERR-ile. "Ealeski poleks osanud aimata, et järgneb pandeemia ja nii palju ebakindlust, aga ausalt öeldes olen tänulik, et meil avanes võimalus õppida, areneda ja töötada paljude erinevate aspektide kallal, mida meil tavalise elurütmi jätkudes poleks olnud võimalik teha."

Valarie Allmani ja tema treeneri Zebulon Sioni viis aastat kestnud koostöö jooksul on Allmani isiklik rekord paranenud kümne meetri võrra, tänavu septembris heitis ta 71.16. Viimase 30 aasta jooksul on kaugemale suutnud heita vaid Sandra Perkovic. Tallinnas tutvustasid Allman ja Sion oma teistmoodi lähenemisest kettaheitele, sest Allman pole tüüpiline kettaheitja.

"Tal on teistmoodi kehaehitus ja teistsugune oskuste pagas," tõdes Sion. "Seega oleme üritanud luua väga tervikliku tehnika ja treenimisviisi. Ta on väga sportlik. Ta hüppab hästi, jookseb kiiresti, tal on väga kiired liigutused, ta on kõiges väga osav. Kõik see koos hea tehnikaga toimib väga hästi."

"Hea vorm ja atleetlikkus pole tingimata omadused, mida kettaheitja puhul kõige kõrgemalt hinnatakse, aga see on kahtlemata meie treeningu oluline osa, millele pöörame palju tähelepanu," kinnitas olümpiavõitja.

"On olnud jõudu andev ja rahuldust pakkuv näha, kui paljud naised on viimastel aastatel minu juurde tulnud ja öelnud, et nad on meie tehnikat jälgides palju õppinud või oleme inspireerinud neid kettaheidet proovima. See on läinud mulle väga korda ja miski, mida ma sel teekonnal tõesõna ei oleks osanud oodata."

Zebulon Sioni sõnul on nende eesmärk ala populaarsust kasvatada, näidates, et kettaheites saab edu saavutada mitut moodi.

"Valarie avab kettaheidet täiesti uue nurga alt äkki isegi kogu maailmale just selles mõttes, et sul võib olla teistsugune sportlik vorm, teistmoodi liigutused ja erinev tehnika, ja sa võid seejuures olla väga edukas. Üritame kettaheitele tähelepanu tuua nii hästi, kui oskame," rääkis Sion.

Maineka Stanfordi ülikooli lõpetanud 26-aastane Allman keskendub praegu ainult spordile ja valmistub järgmisel suvel USA-s toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.

"On nii palju asju, mida teha, et saaksin veelgi paremaks. Enamasti ei tunne ma treenides end olümpiavõitjana, vaid kellenagi, kes alles õpib oma spordiala tundma," tunnistas Allman. Ma arvan, et see on tugevus, kui tunneme, et saame alati areneda, kasvada ja tehnikat parandada. Ootan põnevusega järgmist aastat ja seda, et saan jätkata treenimist ja parandamist vajavate asjade kallal töötamist."