Messi lõi võidumängus PSG eest esimese liigavärava

Kodumeeskonna PSG mäng sai suurepärase alguse, kui Kylian Mbappe sahistas Nantes'i võrku juba teisel minutil. Mbappe, Messi ja Neymar kombineerisid avapoolajal mitu head olukorda, ent teist väravat ei leitud ja PSG sai hiljem ise ehmatuse osaliseks, kui väravavaht Keylor Navas teenis 65. minutil ebaõnnestunud väljatuleku eest punase kaardi.

Randal Kolo Muani viigistas seejärel veerand tundi enne kohtumise lõppu, aga viis minutit hiljem läks PSG õnnega pooleks taas juhtima, kui Dennis Appiah nimele kanti kurioosne omavärav. 87. minutil kindlustas Messi kodumeeskonnale võidu, keerutades karistusala joonelt vasaku jalaga palli Nantes'i värava tagumisse nurka.

Prantsusmaa kõrgliigas 14 mänguga 12 võitu saanud PSG jätkab kindla liidrina, edu teisel kohal oleva Lensi ees on juba 13 punkti, kuigi Põhja-Prantsusmaa klubil on üks mäng vähem pidamata.