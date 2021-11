Ühe matšiga piirdunud Lehist segas probleem relvaga: ju siis pidin kaotama

"Tagantjärele kuulsin, et oli relvaprobleem ja väga tähtsal hetkel jäi kaks torget saamata," selgitas Lehis pärast kaotust ERR-ile. "Palju kahtlasi momente oli, kus oleksin võinud torgata, aga tuld ei olnud. Ju siis pidin järelikult kaotama."

"Põhimõtteliselt oli kõik kontrolli all, aga oli näha, et Katrina on kergelt närvis. Praegu võin kindlalt öelda, et relv ei töötanud. Sinna läks kolm torget kindlasti," tõdes Lehise treener Nikolai Novosjolov.

"Eks peab tunnistama, et see on minu viga: Rünnakul, kus tuli ei läinud põlema, küsisin, et las kontrollib relva. See oli selge märk sellest, et relv ei töötanud ja oleks pidanud tegema vahetuse. Tuleb välja, et olin ka ise närvis ja ei suutnud õiget otsust langetada," sõnas Novosjolov.