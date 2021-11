Tiitlikaitsja Medvedev jõudis aastalõputurniiril kindla võiduga finaali

Maailma teine reket alistas norralase tunni ja 20 minutiga 6:4, 6:2, venelane võitis esimeselt servilt 82 protsenti mängitud punktidest ning ei seisnud silmitsi ühegi murdepalliga. Sealjuures tegi Medvedev 16 lihtviga maailma kaheksanda reketi 26 vastu.

"Niipea kui oled seti ja murdega peal, tunned, et kontrollid mängu," rääkis Medvedev matšijärgses intervjuus. "See on aga ohukoht: pead jääma keskendunuks ja võitlema iga palli pärast. Kõik mängud [finaalturniiril] on olnud väga heal tasemel, erinevad vastased erineva stiiliga. Finaali jõudes ei saa kurta, ootan lihtsalt pühapäeva ja loodetavasti tuleb sellest mu parim mäng," sõnas finaalturniiril nüüd üheksa mängu järjest võitnud tiitlikaitsja.

Finaalis läheb Medvedev vastamisi maailma esireketi Novak Djokovici ja ATP tabeli kolmanda mehe Alexander Zverevi vahelise kohtumise võitjaga. Teine poolfinaal algab Torinos Eesti aja järgi kell 22.