Tapa murdis teisel poolajal Kehra, Raasiku andis Leedu meistrile lahingu

Kehras alustasid muljetavaldava publikuhulga silme all mõlemad meeskonnad ilma põhijoonemängijata, sest puudusid nii Anton Borovski kui ka Artur Morgenson. Esimeste minutite sangar oli veel mullu Tapa väravasuul seisnud Mikola Naum, kes tegi häid tõrjeid ning viis täpsete söötudega kaaslasi kiirrünnakutesse.

Kuueväravaline kaotusseis pöörati napiks võiduks

Väravaid tuli aga visalt ning 13. minutil tõi Rail Ageni tabloole 4:4 viiginumbrid. Siis jäid külalised kümneks minutiks nullile ning Sigmar Seermann realiseeris Naumi hiilgava üleväljasöödu, viies Kehra 10:4 juhtima. 25. minutil jäi Tapa ilma ukrainlasest Igor Berežnõist, kes sai kolmanda kaheminutilise karistuse.

See sütitas hoopis tapalasi ning Ageni ja Marcus Rätteli tabamuste toel jõuti ühe värava kaugusele. Poolaja võitis Kehra küll 12:9, aga jäi kohe teise pooltunni algul rünnakul hätta. Tapa kaitse aktiviseerus ja tihenes ning kehralaste tegutsemist hakkas pärssima väsimus.

Rätteli karistusviskest tuli 40. minutil 14:14 viik ja kohe viis Ageni kiirrünnakust Tapa esmakordselt juhtima. Viis minutit hiljem pääses Balti liiga parim snaiper jälle jooksu ning külalised juhtisid 18:15. Kehra jätkas võitlust ja Seermann seadis 53. minutil jalule 18:18 viigi, ent Tapal oli veel käike varuks.

Lõpuvile kõlades võisid tapalased tähistada magusat 22:21 võitu. Ageni viskas seitse, Rättel neli ning Vahur Oolup ja Marten Saar kolm väravat. Kehra kasuks tabas Danil Gumjanov seitse, Seermann viis ja Sergio-Silver Kreegimaa neli korda.

"Kahe punkti üle on muidugi hea meel, ei mäletagi viimast võitu Kehra üle. Aga kooliõpetajana liiga positiivset hinnet ei tahaks panna. Tahtmine oli suur, aga mängudistsipliinist kinnihoidmisega on probleeme. Siiski saime võimsa emotsiooni ja siit on hea homme Põlvasse sõita," vaatas Tapa peatreener Elmu Koppelmann pühapäeva suunas.

Raasiku/Mistra oli lähedal punktinäppamisele Leedu meistri vastu

Raasiku/Mistra kohtus võõrsil laupäeval Vilniuse VHC Šviesaga, kes tänavu oli Balti liigas alistanud Tapa ja Kehra, kuid jäänud alla Servitile ja Viljandile ning pudenenud eurosarjast HC Tallinna käe läbi. Mõlemapoolselt hea kaitsega alanud kohtumises tõrjus Raasiku venelasest puurivaht Viktor Nikolajev suurepäraselt ja külalised said 4:2 edu.

Mitmel korral jõudis Šviesa viigini, ent ikka ja jälle suutis Raasiku kahe väravaga ette minna. 21. minutil juhiti pärast Sander Sven Annula tabamust 10:8. Veel viis minutit hiljem olid eestlased 13:12 ees, kuid Leedu meister tõstis tempot ja lõpetas poolaja paremini, minnes puhkepausile eduseisul 16:14.

Teise pooltunni algul pääsesid leedukad lihtsamini kaitsest läbi ning said 39. minutiks 24:19 juhtima. Raasiku võitles aga hea emotsiooniga, võimsas viskehoos oli Vladislav Naumenko, joonelt leiti Juri Sohhorovitš ning kiirrünnakuid realiseeris 18-aastane Patrick Padjus. 48. minutil tuli Annula viskest jälle viik 25:25.

Veel kolmel korral särasid tablool viiginumbrid, siis sai Šviesa kahega ette ning võttis lõpuks napi, 32:31 võidu. Naumenko viskas koguni 13 väravat, Sohhorovitš lisas seitse ning Padjus ja Rauno Kopli kolm. Vastaste täpseim oli mängujuht Skirmantas Pleta kümne tabamusega.