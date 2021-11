Areenile naasnud Kirpu: tahtsin lihtsalt nautida, töö alles algab

Kirpu läks 16 seas vastamisi itaallanna Federica Isolaga, kellelt tuli vastu võtta 5:15 kaotus. Sealjuures alistas Kirpu Isola Tokyo olümpiamängude poolfinaalis 3:2.

"Pean nüüd aru saama, mis juhtus," rääkis Kirpu pärast võistlust ERR-ile. "Alguses oli normaalne tunne, aga lõpus oli vastane minust kiirem, tugevam ja parem, ükskõik, mida ma tegin. Tahaks kohe seda matši vaadata. Kiirustasin ja eksisin ise, võib-olla tuleks natuke kannatlikum olla."

Kirpu kinnitas, et ei tundnud olümpiakulla võitmise järel areenile naastes erilist pinget. "Mulle meeldib väga võistelda kodupubliku ees. Lihtsalt nautisin. Ma ei ole veel tagasi vormi saanud, see on esimene võistlus ja tegelikult töö alles algab. Tahtsin lihtsalt nautida, head vehklemist näidata ja esimestes matšides seda tegingi," tõdes Kirpu.