Pogba võib väljakult mitmeks kuuks eemale jääda

Prantslane alustab oma taastumist Dubais ning Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjär kinnitas pressikonverentsil, et Pogba jääb kuni 2022. aastani mängudest kõrvale, mis tähendab, et ta jätab vahele vähemalt 11 mängu.

"See oli Pauli jaoks pettumust valmistav vigastus praegusel ajal," sõnas Solskjär. "Ma ei oska öelda, kui kiiresti ta paraneb. Loodame, et kuue või seitsme nädalaga, kuid halvim stsenaarium sellise vigastuse puhul on 10-12 nädalat. Loodetavasti näeme teda kohe pärast jõulupühi."

United peab hakkama saama ka ilma Raphael Varane'i ja Edinson Cavanita. Solskjäri on süüdistatud Donny van de Beeki väheses kasutamises väljakul, kuid Pogba puudumine võib hollandlasele võimaluse anda.

"Tema lähenemine mängule ja treeningule on paigas ja ma ei saa talle midagi ette heita," ütles peatreener van de Beeki kohta. "Donny arvab, et ta peaks rohkem mängida saama ja ta saabki."

Solskjärile on ette heidetud ka Harry Maguire'i liigset eelistamist. "Ma ei ole kunagi mõelnud, et võiksin Maguire'ilt kaptenipaela ära võtta," ütles Unitedi peatreener. "Ta on olnud meie absoluutne kangelane nii väljakul kui ka väljaspool seda. Ta on hea näide Manchester Unitedi mängijast, kes on oma meeskonna ja riigi jaoks olemas."