Uruguay vallandas 15 aastat koondist juhendanud peatreeneri

Uruguay jalgpalliliit teatas, et alates 2006. aastast Uruguay jalgpallikoondist juhendanud Oscar Tabarez vallandatakse.

Jalgpalliliidu sõnul on põhjuseks MM-valiksarjas saadud pettumust valmistavad tulemused. Uruguay kaotas teisipäeval 0:3 Boliiviale, mis oli nende neljas järjestikune kaotus. Samuti on küsimuse all meeskonna saamine 2022. aasta finaaliturniirile.

"Me tahame kinnitada, et see otsus ei vähenda Tabarezi olulist panust Uruguay jalgpalli," ütles Uruguay jalgpalliliit oma kodulehel.

"Tunnustame teda nende 15 aasta jooksul saavutatud head tulemuste eest, mis tõstsid Urugay taas maailma jalgpalli tippu."

74-aastane Tabarez viis Uruguay jalgpallikoondise 2010. aastal maailmameistrivõistluste poolfinaali ning 2011. aastal võideti kohalik meistrivõistluste tiitel.

Uruguay järgmine mäng toimub 27. jaanuaril Paraguayga.