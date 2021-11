Djokovic alistas kindlalt ka Norrie

Maailma esireket oli juba esikoha kindlustanud pärast kahte esimest võitu Casper Ruudi (ATP 8.) ja Andrei Rubljovi (ATP 5.) üle ning mängis enesekindlalt ka Norrie vastu.

Serblane alustas Norrie vastus kiiresti ja kindlalt, minnes 2:0 ette. Ta sai kirja 11 äralööki ja võitis 92 protsenti esimese servi punktidest.

"Püüdsin mitte mõelda homsele poolfinaalile," ütles Djokovic pärast mängu. "Pole lihtne väljakul olla, teades, et oled juba kvalifitseerunud ja tead oma järgmist vastast. Üritasin olla professionaalne ja anda endast maksimumi ning mängisin väga hästi. See oli esimene kord, kui me omavahel mängisime. Ma ei andnud Cameronile aega. Analüüsisin tema mängu ja teadsin ta mänguplaani."

Djokovic läheb laupäeval poolfinaalis vastamisi Alexander Zvereviga (ATP 3.).

"[Mu mäng] läheb iga matšiga aina paremaks," lisas Djokovic. "Ma ei saaks oma mänguga rohkem rahul olla enne turniiri kahte kõige olulisemat matši."

Norrie on aastalõputurniiri teine asendusliige, kes asendas Stefanos Tsitsipast (ATP 4.), kui viimane loobus mängimisest küünarnukivigastuse tõttu.

"Ma arvan, et esimeses setis andsin punkte ära ja oli näha, et Djokovic lasi ennast lõdvemaks. Ma olen tema mänge palju jälginud ning ta oli väga enesekindel ja ei andnud mulle midagi," sõnas Norrie. "Teadsin, et tal on hea serv, aga ma tõesti ei teadnud, et see nii hea on."